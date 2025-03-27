Create a Doc

Jump to Content
ClickUp API v2 Reference
Authorization
Get Access Token
post
Get Authorized User
get
Attachments
Create Task Attachment
post
Comments
Get Task Comments
get
Create Task Comment
post
Get Chat View Comments
get
Create Chat View Comment
post
Get List Comments
get
Create List Comment
post
Update Comment
put
Delete Comment
del
Get Threaded Comments
get
Create Threaded Comment
post
Custom Task Types
Get Custom Task Types
get
Custom Fields
Get List Custom Fields
get
Get Folder Custom Fields
get
Get Space Custom Fields
get
Get Workspace Custom Fields
get
Set Custom Field Value
post
Remove Custom Field Value
del
Folders
Get Folders
get
Create Folder
post
Get Folder
get
Update Folder
put
Delete Folder
del
Create Folder from template
post
Goals
Get Goals
get
Create Goal
post
Get Goal
get
Update Goal
put
Delete Goal
del
Create Key Result
post
Edit Key Result
put
Delete Key Result
del
Guests
Invite Guest To Workspace
post
Get Guest
get
Edit Guest On Workspace
put
Remove Guest From Workspace
del
Add Guest To Task
post
Remove Guest From Task
del
Add Guest To List
post
Remove Guest From List
del
Add Guest To Folder
post
Remove Guest From Folder
del
Lists
Get Lists
get
Create List
post
Get Folderless Lists
get
Create Folderless List
post
Get List
get
Update List
put
Delete List
del
Add Task To List
post
Remove Task From List
del
Create List From Template in Folder
post
Create List From Template in Space.
post
Members
Get Task Members
get
Get List Members
get
Roles
Get Custom Roles
get
Shared Hierarchy
Shared Hierarchy
get
Spaces
Get Spaces
get
Create Space
post
Get Space
get
Update Space
put
Delete Space
del
Tags
Get Space Tags
get
Create Space Tag
post
Edit Space Tag
put
Delete Space Tag
del
Add Tag To Task
post
Remove Tag From Task
del
Tasks
Get Tasks
get
Create Task
post
Get Task
get
Update Task
put
Delete Task
del
Get Filtered Team Tasks
get
Merge Tasks
post
Get Task's Time in Status
get
Get Bulk Tasks' Time in Status
get
Create Task From Template
post
Task Checklists
Create Checklist
post
Edit Checklist
put
Delete Checklist
del
Create Checklist Item
post
Edit Checklist Item
put
Delete Checklist Item
del
Task Relationships
Add Dependency
post
Delete Dependency
del
Add Task Link
post
Delete Task Link
del
Templates
Get Task Templates
get
Workspaces
Get Authorized Workspaces
get
Get Workspace seats
get
Get Workspace Plan
get
User Groups
Create Group
post
Update Group
put
Delete Group
del
Get Groups
get
Time Tracking
Get time entries within a date range
get
Create a time entry
post
Get singular time entry
get
Delete a time Entry
del
Update a time Entry
put
Get time entry history
get
Get running time entry
get
Remove tags from time entries
del
Get all tags from time entries
get
Add tags from time entries
post
Change tag names from time entries
put
Start a time Entry
post
Stop a time Entry
post
Time Tracking (Legacy)
Get tracked time
get
Track time
post
Edit time tracked
put
Delete time tracked
del
Users
Invite User To Workspace
post
Get User
get
Edit User On Workspace
put
Remove User From Workspace
del
Views
Get Workspace (Everything level) Views
get
Create Workspace (Everything level) View
post
Get Space Views
get
Create Space View
post
Get Folder Views
get
Create Folder View
post
Get List Views
get
Create List View
post
Get View
get
Update View
put
Delete View
del
Get View Tasks
get
Webhooks
Get Webhooks
get
Create Webhook
post
Update Webhook
put
Delete Webhook
del
ClickUp Public API v3
Privacy and access
Update privacy and access of an object or location
patch
Audit Logs
Create Workspace-level audit logs
post
Chat (Experimental)
Retrieve Channels
get
Create a Channel
post
Create a Channel on a Space, Folder, or List
post
Create a Direct Message
post
Retrieve a Channel
get
Update a Channel
patch
Delete a Channel
del
Retrieve Channel followers
get
Retrieve Channel members
get
Retrieve Channel messages
get
Send a message
post
Update a message
patch
Delete a message
del
Retrieve message reactions
get
Create a message reaction
post
Delete a message reaction
del
Retrieve message replies
get
Create a reply message
post
Retrieve message tagged users
get
Docs
Search for Docs
get
Create a Doc
post
Fetch a Doc
get
Fetch PageListing for a Doc
get
Fetch Pages belonging to a Doc
get
Create a Page
post
Get page
get
Edit a Page
put
Create a Doc
post
https://api.clickup.com/api/v3/workspaces/
{workspace_id}
/docs
Create a new Doc.
Language
Shell
Node
Ruby
PHP
Python
Credentials
Header
Header
RESPONSE
Click
Try It!
to start a request and see the response here!