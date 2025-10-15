Guides
MCP tools

Connect an AI assistant to ClickUp's MCP server and take advantage of the following tools:

Search Workspace Search

Task management

  • Create Task
  • Get Task
  • Update Task
  • Create Bulk Tasks
  • Update Bulk Tasks
  • Get Workspace Tasks
  • Attach File to Task
  • Add Tag to Task
  • Remove Tag from Task

Task comments

  • Get Task Comments
  • Create Task Comment

Time Tracking

  • Get Task Time Entries
  • Start Time Tracking
  • Stop Time Tracking
  • Add Time Entry
  • Get Current Time Entry

Workspace Hierarchy

  • Get Workspace Hierarchy
  • Create List
  • Create List in Folder
  • Get List
  • Update List
  • Get Folder
  • Create Folder
  • Update Folder

Workspace members and assignees

  • Get Workspace Members
  • Find Member by Name
  • Resolve Assignees

Chat

  • Get Chat Channels
  • Send Chat Message

Docs

  • Create Document
  • List Document Pages
  • Get Document Pages
  • Create Document Page
  • Update Document Page

Updated 10 days ago