MCP tools
Connect an AI assistant to ClickUp's MCP server and take advantage of the following tools:
Search Workspace Search
Task management
- Create Task
- Get Task
- Update Task
- Create Bulk Tasks
- Update Bulk Tasks
- Get Workspace Tasks
- Attach File to Task
- Add Tag to Task
- Remove Tag from Task
Task comments
- Get Task Comments
- Create Task Comment
Time Tracking
- Get Task Time Entries
- Start Time Tracking
- Stop Time Tracking
- Add Time Entry
- Get Current Time Entry
Workspace Hierarchy
- Get Workspace Hierarchy
- Create List
- Create List in Folder
- Get List
- Update List
- Get Folder
- Create Folder
- Update Folder
Workspace members and assignees
- Get Workspace Members
- Find Member by Name
- Resolve Assignees
Chat
- Get Chat Channels
- Send Chat Message
Docs
- Create Document
- List Document Pages
- Get Document Pages
- Create Document Page
- Update Document Page
